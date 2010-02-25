Общая задача: необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизац ию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии. Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использован ием ...
Плагин Social Engine
Нужен плагин реферальной регистрации. Только не совсем обычный. В общем Пользователей регистрируется , указывает кто его позвал, т.е. вводит первые несколько букв имени пользователя и выбирает его из с писка, который выпадает(реализовано, но не прикручено к БД). Теперь самое главное. Система регистрации называется степовой. Если Петя позвал 2-х людей, НЕ МЕНЬШЕ, то эта самая система включается для н его. Суть вот в чем этой регистрации: Петя позвал Машу и Сашу, Маша позвала Дашу и Рому, Маша, Даша и Рома - это один степ. Саша позвал Киррила и Лешу. Саша, Киррил и Леша - второй степ. и так до бесконечности, и для каждого пользователя. Эти степы и их количество нужно выводить в "Мой профиль" в отдельной вкладке. На рисунке, который я прикрепил видно все наглядно и понятно. Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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