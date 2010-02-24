SyncML проект

Требуется программист/команда способоная создать проект-аналог mobical.net, wap4b.ru итд - интересует часть этих проектов организующая синхронизацию с использованием только SyncML (http://ru.wikipedia.org/wiki/SyncML). Конкретно требуются: полная синхронизация, копирование на компьютер с устройства, копирование с компьютера на устройство - т.е. стандартные типы синхронизации SyncML, а также приведение базы форматов syncml разных устройств к единому формату на сервере - проекте. Пишите только масштаб цены - понятно что отклонения будут, так как задание допускает. Дизайн-верстка не нужны.