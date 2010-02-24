Модуль наложения логотипа на фото в галерее

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок173 просмотра

Нужно написать модуль наложения логотипа на фото в галере Друпала основаная на Лайтбокс модуле

Пример можно посмотреть в однокласниках http://www.odnoklassniki.ru/

Drupal
15 лет назад
hummer_t
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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