Модуль фильтра Joomla + Virtuemart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Требуется написать или доработать если есть существующий модуль фильтра и установить на сайт. Нужно чтобы выглядело примерно так как здесь http://rbrauto.ru/catalog/

За подробностями можно стучаться в асю 355522131

Joomla
15 лет назад
autonw
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

an4ou
Анна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

an4ou
Анна 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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