Flash слайдшоу

Всем здравствуйте.

Нужно Flash приложение, которое будет создавать слайдшоу со звуковыми комментариями.

Выглядит примерно так: Выбираем количество слайдов. Для каждого слайда загружаем изображение и возможность добавлять голосовой комментарий с микрофона (или нет).

Когда всё готово. Здесь возможны другие варианты но пока предпологается так:

Флэш отправляет файлы на сервер. (wav , jpg) и xml со структурой слайдшоу.

Отображать сохранённое слайдшоу будет другой флэш, которой загрузит xml, и все файлы, которые в нём указаны.

Назовите, пожалуйста, свои цены и сроки.

Спасибо!