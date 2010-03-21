WebAsyst Shop-Script дописать функционал

Доброго времени суток.

Движок WebAsyst Shop-Script.

В админке на странице Магазин-Заказы выбираем любой заказ и переходим на страницу заказа. Там в таблице Наименование, количество, Стоимость, нужно вместо количества вывести краткое описание товара...

Сам шаблон, отвечающий за эту страницу находится по адресу:

published/SC/html/scripts/templates/backend/order_detailed.html