Нужно сделать отдельную страничку одного мероприятия. за пару дней. Бюджет ограничен. Без прикрас, главное чтоб «БЫЛО»!!!
Установить и настроить движок
Необходимо установить и настроить cms под следующие требования:
Сайт должен поддерживать мультиязычность
иметь четыре уровня доступа (общий - просто регистрация, платный1, платный2 и платный3)
все они получают разный доступ к содержимому сайта.
должна быть встроеная партнерка простая
Защита от использования доступа по логину и паролю группой лиц.
Метод- верификация email при смене IP адреса.
подключение платежных систем как ру так и енгл
простая система занесения контента 5 полей с фильтром по каждому
Возможные движки: оскомерц, джумла с модулями или любой на ваше усмотрение.
Смысл сайта продажа информации которая располагается в мембер зоне, напишите на чем можете реализовать цену и срок
Заявки фрилансеров
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