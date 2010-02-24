Установить и настроить движок

Необходимо установить и настроить cms под следующие требования:

Сайт должен поддерживать мультиязычность

иметь четыре уровня доступа (общий - просто регистрация, платный1, платный2 и платный3)

все они получают разный доступ к содержимому сайта.

должна быть встроеная партнерка простая

Защита от использования доступа по логину и паролю группой лиц.

Метод- верификация email при смене IP адреса.

подключение платежных систем как ру так и енгл

простая система занесения контента 5 полей с фильтром по каждому

Возможные движки: оскомерц, джумла с модулями или любой на ваше усмотрение.

Смысл сайта продажа информации которая располагается в мембер зоне, напишите на чем можете реализовать цену и срок