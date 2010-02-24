Интернет магазин

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Требуется программист. Сроки сжатые. Пост оплата.

Задача 1, Создание шаблона бля интернет магазина шопскрипт, и дописать модули поиска (вернее выборки из БД).

Оплата 300 долл не больше.

При плодотворрном сотрудничестве гарантируем постоянные заказы.

15 лет назад
defren
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров