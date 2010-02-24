Нужно сделать отдельную страничку одного мероприятия. за пару дней. Бюджет ограничен. Без прикрас, главное чтоб «БЫЛО»!!!
Интернет магазин
Требуется программист. Сроки сжатые. Пост оплата.
Задача 1, Создание шаблона бля интернет магазина шопскрипт, и дописать модули поиска (вернее выборки из БД).
Оплата 300 долл не больше.
При плодотворрном сотрудничестве гарантируем постоянные заказы.
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