Создание web странички

Григорий очень хорошо поработал и у меня самые лестные впечатления от совместной с ним работы. Достаточно быстро справился с проектом. Предельно корректен. Даёт собственные предложения по реализации проекта и не только продолжу работать с ним по администрированию уже готового сайта, но и рекомендую всем пользоваться его услугами.