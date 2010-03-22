Создание web странички

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок307 просмотров

Нужно сделать отдельную страничку одного мероприятия.

за пару дней. Бюджет ограничен. Без прикрас, главное чтоб «БЫЛО»!!!

15 лет назад
PHONIATRICIAN
Екатерина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

swathtml
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$8
2 дня
Григорий очень хорошо поработал и у меня самые лестные впечатления от совместной с ним работы. Достаточно быстро справился с проектом. Предельно корректен. Даёт собственные предложения по реализации проекта и не только продолжу работать с ним по администрированию уже готового сайта, но и рекомендую всем пользоваться его услугами.
Сотрудничеством доволен. Катя знает, что хочет получить на выходе и по-этому участвует (корректируя) в процессе работы. Работал без предоплаты, хотя это была и первая (надеюсь, не последняя) работа, и тем не менее, все прошло чесно и успешно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

swathtml
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад