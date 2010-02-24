Доработка компонента Adsmanager (Joomla)

Необходимо сделать следующие небольшие доработки компонента доски объявлений Adsmanager:

1. Для того, чтобы пожелать приобрести товар, пользователю нужно нажать на кнопку (пример http://darudar.org/).

2. Пользователи не видят контактных данных продавца. Их видит только админ.

2. Аватарки всех желающих собираются на одной странице

3. В зависимости от того, кто сколько продал, насчитывается рейтинг.

Структурированное ТЗ выбранному исполнителю.

Обязательно примеры выполненных работ.

Возможно дальнейшее сотрудничество.