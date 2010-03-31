Приватный проект для kirilev

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка210 просмотров

Поддержка, доработка, исправление глюков двух больших порталов. Все подробности по емейл\icq.

15 лет назад
elena_shakhova
Елена 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1400
30 дней
Быстро разобрался в запутанной структуре сайтов, грамотно проправил ошибки предыдущих программистов, дописал ряд своих модулей. Оперативно реагирует на просьбы.
Все нормально

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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