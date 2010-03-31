Нужно сделать отдельную страничку одного мероприятия. за пару дней. Бюджет ограничен. Без прикрас, главное чтоб «БЫЛО»!!!
Приватный проект для kirilev
Поддержка, доработка, исправление глюков двух больших порталов. Все подробности по емейл\icq.
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