Сборка сайта туристической компании на Битриксе

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Требуется сборка сайта туристической компании на Битриксе, верстка не требуется. Три инфоблока - страна, отель и тур. К каждой стране привязывается несколько туров и сотрудник компании, занимающийся направлением. Со страницы туров должна быть возможность отправить менеджеру запрос с помощью веб-формы. К каждому туру привязывается отель. + несколько статических страниц.

15 лет назад
b_uho
Олег 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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