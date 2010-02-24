Поддержка, доработка, исправление глюков двух больших порталов. Все подробности по емейл\icq.
Сборка сайта туристической компании на Битриксе
Требуется сборка сайта туристической компании на Битриксе, верстка не требуется. Три инфоблока - страна, отель и тур. К каждой стране привязывается несколько туров и сотрудник компании, занимающийся направлением. Со страницы туров должна быть возможность отправить менеджеру запрос с помощью веб-формы. К каждому туру привязывается отель. + несколько статических страниц.
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