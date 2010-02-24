Поддержка, доработка, исправление глюков двух больших порталов. Все подробности по емейл\icq.
Нужно доработать модуль в WP.
Нужно дописать к теме WordPress механизм, который добавит в админке редактора рубрик дополнительные 4 поля (Module Title #1. Которые уже есть в опциях темы, но сейчас они присваиваются глобально.
То есть, есть в опциях темы ВордПресс 4 поля (Home Title #1,2,3,4), которые называют 4 основных модуля на главной странице сайта. Нужно что бы в каждой рубрике (пункты меню), эти модули назывались по размному.
Модуль называеться NEWSLINE
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