Поддержка, доработка, исправление глюков двух больших порталов. Все подробности по емейл\icq.
Расширить функционал для XHE
Нужно расширить функцианал XHE 3.04 а именно:
Обязательно:
написать функции вида
email-activate($from,$mask);
функция переходит по ссылке из письма с отправителем $from и кликает по ссылке вида $mask
причем $mask это лишь маска. Например ссылка вида www.site.com/index.php?activation=1f5f4d62
имеет маску www.site.com/index.php?activation=
result($ok,$captcha);
функция ищет на странице текст $ОК или $captcha и записывает в файл result.txt url текущего сайта (отcекая все что идет после домена (не www.site.com/index.php?fjfgvvjf=ааа, а www.site.com)) и один из трех вариантов результатов (Успешно, Неврная каптча, Неизвестная ошибка)
Дополнительно:
реализация работы с проксями и смена user-agent;
консультвция по принципам реализации и хранения проектов на XHE
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