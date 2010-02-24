Расширить функционал для XHE

Нужно расширить функцианал XHE 3.04 а именно:

Обязательно:

написать функции вида

email-activate($from,$mask);

функция переходит по ссылке из письма с отправителем $from и кликает по ссылке вида $mask

причем $mask это лишь маска. Например ссылка вида www.site.com/index.php?activation=1f5f4d62

имеет маску www.site.com/index.php?activation=

result($ok,$captcha);

функция ищет на странице текст $ОК или $captcha и записывает в файл result.txt url текущего сайта (отcекая все что идет после домена (не www.site.com/index.php?fjfgvvjf=ааа, а www.site.com)) и один из трех вариантов результатов (Успешно, Неврная каптча, Неизвестная ошибка)

Дополнительно:

реализация работы с проксями и смена user-agent;

консультвция по принципам реализации и хранения проектов на XHE