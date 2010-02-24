Разработка сайта букмекерской конторы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок170 просмотров

Требуется разработать сайт букмекерской конторы. Если есть какие то готовые разработки можно их переделать или доделать под мой проект. Готов рассмотреть любые предложения. Оставлять цены и сроки. В личку или в ICQ не стучаться, не отвечу. Рассмотрю ответы только тут.

15 лет назад
gaiver23
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров