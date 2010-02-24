Поддержка, доработка, исправление глюков двух больших порталов. Все подробности по емейл\icq.
Разработка сайта букмекерской конторы
Требуется разработать сайт букмекерской конторы. Если есть какие то готовые разработки можно их переделать или доделать под мой проект. Готов рассмотреть любые предложения. Оставлять цены и сроки. В личку или в ICQ не стучаться, не отвечу. Рассмотрю ответы только тут.
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