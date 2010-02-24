Написание скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок274 просмотра

Имеется набор файлов (HTML), структура всех файлов одинаковая, отличатся только некоторые части этих файлов, где содержится различная информация. Стоит задача формирования из этого набора файлов базы данных в виде CSV или XLS файла.

Необходима программа, которая собственно и будет создавать эту базу данных.

Программа должна иметь открытый код и написана на Delphi или PHP. Открытый код необходим для того, чтобы можно было со временем корректировать программу, т.к. в будущем структура исходных файлов может меняться.

DelphiHTMLPHP
15 лет назад
pozvonite
Артур 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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