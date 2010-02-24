Написание скрипта

Имеется набор файлов (HTML), структура всех файлов одинаковая, отличатся только некоторые части этих файлов, где содержится различная информация. Стоит задача формирования из этого набора файлов базы данных в виде CSV или XLS файла.

Необходима программа, которая собственно и будет создавать эту базу данных.

Программа должна иметь открытый код и написана на Delphi или PHP. Открытый код необходим для того, чтобы можно было со временем корректировать программу, т.к. в будущем структура исходных файлов может меняться.