Связать 2 меню на joomla

Есть сайт kobzew.ru - joomla

Вы видите там верхнее меню, в нем есть много ссылок, например перейдем по ссылке Частным клиентам->Недвижимость. Мы видим открылась таблица с статьями, и слева появилось меню (accordion s5) и в нем развернулись пункты меню. Независимо от того в какой раздел мы перешли с верхнего меню, всегда раскрывается левое подменю Семейные споры (самое первое). Можно ли сделать так, чтоб когда мы переходили например на Частным клиентам->Недвижимость открывался слева пункт Нежвижымость, если на Частным клиентам-> Споры по наследству – то раскрывалось слева подменю Споры по наследству и т д…. Возможно ли ето, если Да, оставляем заявки на исполнение.