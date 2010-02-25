Скрипт выставления претензии arbitrage.webmoney

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Общая задача: необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизац ию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии.

Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использован ием библиотеки CURL.

PHP
15 лет назад
GhostZn5
Jakush Jakush 
33 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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