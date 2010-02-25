Общая задача: необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизац ию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии. Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использован ием ...
Функциональная веб система
Надо сделать некий функциональную веб-систему.
Собственно, это автоматизация бизнес процесса одного специализированного веб-магазина.
Это ряд веб-форм с типичными элементами управления (списки, кнопки, таблицы итд.)
Логика вся проработана и представлена в экранных формах.
Примеры типовых форм (3 шт) - приведены в аттачменте (*.pdf). Всего форм - порядка 20 - от самых простых -
типа логина и до довольно сложных - с несколькими таблицами на форме.
Таблицы должны быть хорошими, юзабельными, с сортировкой колонок, иногда фильтрами сверхую
и иногда со страничками снизу. Иногда - даже с редактируемыми ячейками внутри таблицы.
(собственно создание такой таблицы вполне можно выделить в отдельную задачу).
Вот разбивка на подзадачи:
1. Создание прототипа - простых html (можно php) страниц - с переходами и примерными данными -
это типа демо версии будет. Без базы.
2. Создание базы и реализация всех функций (связка базы и страничек).
3. Возможно как отдельную задачу - выделить создание API таблицы такой, какая нужна.
Дизайн не нужен, но средствами CSS нужно представить два варианта -
с меню вверху (горизонтальным, как в pdf) и с меню слева (вертикальным).
Обязательно у вас должно быть очень хорошо:
PHP+MySQL+Apache (LAMP). HTML+CSS+JS.
верстка на
с валидацией. по возможности - без таблиц (не строго тут).
Частично Ajax.
Для начала рассмотрения вас в качестве кандидата присылайте письмо на почту
beaprog at gmail dot com
В письме обязательно
1) расскажите о вашем опыте работы с вышеперечисленными технологиями.
Если можете показать - приведите пример похожей системы которую вы делали.
2) пришлите cv и список работ.
3) укажите ваши контактные данные - город, телефон, skype, email, icq. (обязательно тел!!!)
4) Если есть - приведите пример на "табличку", какую я имею в виду, где-нибудь
(или хорошо если у вас своя такая есть)
5) Укажите ваш предполагаемы уровень оплаты в час.
(но в данном случае - оплата за проект (или части проекта), оплата в час нужна для ориентировки)
6) Укажите срок и ориентировочную стоимость этого проекта (~20 страниц разной сложности)
Письмо шлите на beaprog at gmail dot com
С уважением,
Ярослав.
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