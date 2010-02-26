Модуль для DLE 8.3

Нужно написать модуль, цель которого прописывать некий текст в начале шаблона сайта (прописывание анкоров на странице) в зависимости от категории страницы и названия новости.

Например:

Если новости просто отсортированы по категории формируется текст: "Скачать бесплатно "название категории" для смартфонов нокиа"

Если мы заходим на полную новость то текст будет формироваться в виде: "Скачать "название новости" для смартфонов нокиа бесплатно"

Все тексты для категорий и новостей задаем в админке в ручную отдельно для каждой категории и новостей из этой категории (для полной новости шаблон один и тот-же, меняется только название файла, тоже самое и для категорий). (Ну или как-то продумать этот вывод на сайте).

Выбираю тех. кто предложит человеческую цену и имеет хорошие отзывы. Без опыта рассматривать не буду.