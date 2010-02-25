Доски объявлений с смс-биллингом

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка181 просмотр

1/ Доска бесплатных объявлений

2/ Доска платных объявлений

3/ Смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль.

Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылки на подобные Ваши работы.

Тех.задание прилагается.

Сайт с образцами http://www.nedvigimost56.ru.

15 лет назад
Svetlana-sk
Светлана 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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