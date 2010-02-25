Общая задача: необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизац ию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии. Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использован ием ...
Доски объявлений с смс-биллингом
1/ Доска бесплатных объявлений
2/ Доска платных объявлений
3/ Смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль.
Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылки на подобные Ваши работы.
Тех.задание прилагается.
Сайт с образцами http://www.nedvigimost56.ru.
Заявки фрилансеров
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