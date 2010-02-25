Компонент AkoForms в Joomla 1.0 - решение проблемы

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Закрытнет заявок133 просмотра

http://www.mt-personal.ru/zayavki/anketa-kandidata.html

при отправке формы выдаёт пустую страницу вместо положенной страницы "спасибо".

а при выводе формы через компонент http://www.mt-personal.ru/index.php?option=com_akoforms&func=showform&formid=1 она даже не показывается!

с чем это может быть связано? помогите разобраться. на других сайтах этого же хостинга всё прекрасно работает, права на папки уже выставлены по максимуму.

Joomla
15 лет назад
ogrus
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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