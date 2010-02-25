Компонент AkoForms в Joomla 1.0 - решение проблемы

http://www.mt-personal.ru/zayavki/anketa-kandidata.html

при отправке формы выдаёт пустую страницу вместо положенной страницы "спасибо".

а при выводе формы через компонент http://www.mt-personal.ru/index.php?option=com_akoforms&func=showform&formid=1 она даже не показывается!

с чем это может быть связано? помогите разобраться. на других сайтах этого же хостинга всё прекрасно работает, права на папки уже выставлены по максимуму.