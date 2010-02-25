Скрипт управления данными на PHP AJAX

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок264 просмотра

Под существующую структуру таблиц, надо написать скрипты управления данными на PHP AJAX

ТЗ во вложенном файле.

Обязательно указывайте сроки и цены.

AJAXPHP
15 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт выставления претензии arbitrage.webmoney

    $50

    Общая задача: необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизац ию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии. Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использован ием ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Компонент AkoForms в Joomla 1.0 - решение проблемы

    http://www.mt-personal.ru/zayavki/anketa-kandidata.html при отправке формы выдаёт пустую страницу вместо положенной страницы "спасибо". а при выводе формы через компонент http://www.mt-personal.ru/index.php?option=com_akoforms&amp;func=showform&amp;formid=1 она даже не показывается! с чем это может ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доски объявлений с смс-биллингом

    $250

    1/ Доска бесплатных объявлений 2/ Доска платных объявлений 3/ Смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль. Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылки на подобные Ваши работы. Тех.задание прилагается. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Компоненты битрикс

    Доброй ночи. Нужен человек который будет постоянно помогать с интеграцией компонентов битрикс. От Вас хотелось бы услышать стоимость за один компонент.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Функциональная веб система

    Надо сделать некий функциональную веб-систему. Собственно, это автоматизация бизнес процесса одного специализированного веб-магазина. Это ряд веб-форм с типичными элементами управления (списки, кнопки, таблицы итд.) Логика вся ...

    AJAXApacheCSSHTMLJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для DLE 8.3

    Нужно написать модуль, цель которого прописывать некий текст в начале шаблона сайта (прописывание анкоров на странице) в зависимости от категории страницы и названия новости. Например: Если новости просто отсортированы по категории ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Плагин Social Engine

    $100

    Нужен плагин реферальной регистрации. Только не совсем обычный. В общем Пользователей регистрируется , указывает кто его позвал, т.е. вводит первые несколько букв имени пользователя и выбирает его из с писка, который выпадает(реализовано, но не прикручено ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Связать 2 меню на joomla

    Есть сайт kobzew.ru - joomla Вы видите там верхнее меню, в нем есть много ссылок, например перейдем по ссылке Частным клиентам-&gt;Недвижимость. Мы видим открылась таблица с статьями, и слева появилось меню (accordion s5) и ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад