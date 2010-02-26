SevenWays

Виталий SevenWays

 
35 летЯпония/Киото
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка и поддержка сайтов

PHP • MySQL • Git • Redis • JavaScript • ООП • Linux • Ajax • Высоконагруженные системы • Phpunit

Разработка и поддержка сайтов, установка готовых систем, создание высоконагруженных проектов. 

Оказываю услуги по настройке скриптов, верстке, написанию дополнительных модулей и изменению готовых движков.

PHPJavascriptMySQLLinuxAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
1QQ
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
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Виталий очень ответственный исполнитель, выполнил все в срок, замечаний нет. Будем сотрудничать!
Сотрудничество с агенством "Веб-Граф" получилось продуктивное. Быстро и четко определились с целями, оплата не заставила себя ждать. Рекомендую.
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