Разработка и поддержка сайтов
PHP • MySQL • Git • Redis • JavaScript • ООП • Linux • Ajax • Высоконагруженные системы • Phpunit
Разработка и поддержка сайтов, установка готовых систем, создание высоконагруженных проектов.
Оказываю услуги по настройке скриптов, верстке, написанию дополнительных модулей и изменению готовых движков.
Портфолио
- Innotec - Фирма патентных поверенных258 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Виталий очень ответственный исполнитель, выполнил все в срок, замечаний нет. Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
Сотрудничество с агенством "Веб-Граф" получилось продуктивное. Быстро и четко определились с целями, оплата не заставила себя ждать. Рекомендую.