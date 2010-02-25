Под существующую структуру таблиц, надо написать скрипты управления данными на PHP AJAX ТЗ во вложенном файле. Обязательно указывайте сроки и цены.
Сделать слайдшоу на JS
Приветствую!
Мне нужен скрипт слайдшоу, который бы прокручивал серию фоток, как на этом сайте - http://www.valuecommerce.com/ (но естественно не на флеше).
Реализацию хочу на JS, чтобы я просто закинул на сервер пачку фоток одинаковой высоты и они начали проигрываться (естественно, в js я пропишу их список).
Прокрутка должна быть шириной на 100% экрана и без задержек в подкачке новых фоток при прокрутке (onload заранее).
Поверх этого слайдшоу будет идти фиксированный html-код - примерно как на этом сайте http://www.valuecommerce.com/ расположена красная область с текстом.
Предлагайте сроки и цены, но помните что большим бюджетом я не располагаю;)
Всем удачи и успехов!
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