Сделать слайдшоу на JS

Приветствую!

Мне нужен скрипт слайдшоу, который бы прокручивал серию фоток, как на этом сайте - http://www.valuecommerce.com/ (но естественно не на флеше).

Реализацию хочу на JS, чтобы я просто закинул на сервер пачку фоток одинаковой высоты и они начали проигрываться (естественно, в js я пропишу их список).

Прокрутка должна быть шириной на 100% экрана и без задержек в подкачке новых фоток при прокрутке (onload заранее).

Поверх этого слайдшоу будет идти фиксированный html-код - примерно как на этом сайте http://www.valuecommerce.com/ расположена красная область с текстом.

Предлагайте сроки и цены, но помните что большим бюджетом я не располагаю;)

Всем удачи и успехов!