Парсер для PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки167 просмотров

Нужен парсер для товаров с интернет-магазина www.kitbag.com, переносить товары нужно в PrestaShop. Переносить необходимо : наименование, фото, цену, описание, размеры.

PrestaShop
15 лет назад
baltazar1987
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется доделать шаблон.

    $50

    Требуется натяжка дизайна на osCommerce, шаблон с использованием flash-анимации. Состав верхнего меню (account,...): условия заказа, доставка, корзина, партнерская программа, как открыть свой магазин Состав основного меню (company,...): о компании, начало ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать слайдшоу на JS

    $15

    Приветствую! Мне нужен скрипт слайдшоу, который бы прокручивал серию фоток, как на этом сайте - http://www.valuecommerce.com/ (но естественно не на флеше). Реализацию хочу на JS, чтобы я просто закинул ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Переделать модуль FAQ на Joomla версия 1.5.9

    Пустяковая работа для профессионала, необходимо заменить уже установленный модуль FAQ http://rubinauto.ru/index.php?option=com_guest&amp;Itemid=22 более совершенным модулем. Принимается подключение готового бесплатного модуля от Joomla. Предложения можете оставлять как на сайте, так и по e-mail: [email protected]

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Не отображаются транзакции в адм.панели

    Посмотреть и исправить отображение транзакций "Платежей" в административной панели казино http://www.admin.casino.web-graf.ru/ (Логин- admin Пароль -admin100). Не работает у всех трех видов пользователей "Администратор, Агент, Субагент". Оплата Блиц перевод через Сбербанк, по факту. Возможно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Компонент AkoForms в Joomla 1.0 - решение проблемы

    http://www.mt-personal.ru/zayavki/anketa-kandidata.html при отправке формы выдаёт пустую страницу вместо положенной страницы "спасибо". а при выводе формы через компонент http://www.mt-personal.ru/index.php?option=com_akoforms&amp;func=showform&amp;formid=1 она даже не показывается! с чем это может ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доски объявлений с смс-биллингом

    $250

    1/ Доска бесплатных объявлений 2/ Доска платных объявлений 3/ Смс-биллинг + доступ к контактным данным через пароль. Пишите сроки и стоимость работы, а также ссылки на подобные Ваши работы. Тех.задание прилагается. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Компоненты битрикс

    Доброй ночи. Нужен человек который будет постоянно помогать с интеграцией компонентов битрикс. От Вас хотелось бы услышать стоимость за один компонент.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Функциональная веб система

    Надо сделать некий функциональную веб-систему. Собственно, это автоматизация бизнес процесса одного специализированного веб-магазина. Это ряд веб-форм с типичными элементами управления (списки, кнопки, таблицы итд.) Логика вся ...

    AJAXApacheCSSHTMLJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад