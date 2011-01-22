Здравствуйте! Необходимо доработать проект на ASP.NET 4.0 (C#), VS 2010. Только Киев. Подробности при личной переписке.
Joomla. Правка галереи
Есть галерея на сайте: http://disk74.ru/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=1&Itemid=58
Но нужно, чтобы:
1) Разбивалась постранично (как это показано в прикреплённом изображении).
2) Сортировалась по дате. Чтобы самые новые изображения отображались на первых страницах.
PSD, если нужно, прилагается.
Предлагайте сроки и бюджет.
Возможна альтернатива с установкой новой галлереи туда.
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