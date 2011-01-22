Joomla. Правка галереи

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Закрытнет заявок71 просмотр

Есть галерея на сайте: http://disk74.ru/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=1&Itemid=58

Но нужно, чтобы:

1) Разбивалась постранично (как это показано в прикреплённом изображении).

2) Сортировалась по дате. Чтобы самые новые изображения отображались на первых страницах.

PSD, если нужно, прилагается.

Предлагайте сроки и бюджет.

Возможна альтернатива с установкой новой галлереи туда.

Joomla
14 лет назад
artYushkov
Виталий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров