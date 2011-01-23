Импорт/экспорт товаров каталога Shopkeeper XML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Импортировать товары из файла xml в каталог товаров Shopkeeper вынесеный в отдельную таблицу.

14 лет назад
nitros
Андрей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров