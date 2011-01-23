Импорт/экспорт товаров каталога Shopkeeper XML

Есть график такого вида: http://gyazo.com/9f2611c0642db084a70cb98797a80595.png Надо написать скрипт, который будет каждый день по времени GMT генерировать какой-то процент от 2.0000 до 4.0000 и от -1.000 до 0, и выводить в таком ...