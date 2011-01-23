Здравствуйте! Необходима разработка функционального чата для действующего проекта. Имеется техническое задание и готовый сверстанный дизайн. Для работы каналов сообщений должна использоваться технология comet. На данный момент имеется ...
Импорт/экспорт товаров каталога Shopkeeper XML
Импортировать товары из файла xml в каталог товаров Shopkeeper вынесеный в отдельную таблицу.
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