Доделать календарь

Нужно сделать вывод календаря на страницу.

Есть таблица в БД, в ней хранятся данные в формате:

day(int), month(text), description(text).

В description забит некий текст, он будет выводиться в title при наведении мыши. Но это не суть, просто чтобы примерно понимали, о чём идёт речь.

Календарь вот такого вот вида, как в приложении.

Я сам не могу сделать, чтобы всё выглядело точно так же, как на картинке, а заморачиваться слишком долго и нерентабельно. Всё уже свёрстано, мне просто нужен вывод чисел, как полагается, для каждого месяца - разный.

Если сумма слишком маленькая - договоримся. Отзыв гарантирую.