Нужен граббер видео с сайта ex.ua как на сайте http://datix.org.ua/films-hd/drama/2244-gensbur-lyubov-xuligana-gainsbourg.html
Сервис по загрузке ексель файлов и поиску фото.
Создать уникальный сервис по загрузке праис листов с нахождением для этих товаров картинок в интернете.
Вот краткое т.з.
Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» екселевскими фаилами где нет фото .
Смысл сервиса заключается в том что пользователь может загрузить свои праис лист в любом формате, сервис должен наити картинки к его фаилу. Далее предложить оплатить электронно или смс аккаунт. Далее:
1 выбор картинки -загружаются прямо в праис.
2- Либо клиент может заполнить праис в виде интернет магазина по типу корзины. Далее заказ отсылается к его поставщику/к нему по емейил.
3- Либо он сохраняет к себе с фото или/без.
Картинки можно искать с помощью яндекс/гугл картинок, также других сервисов. Также на саит доступ модератора, который сможет вручную проверять/менять картинки, если робот ошибется или не найдет фото.
Возможность для каждого поставщика самостоятельно заливать фаил, с выкладкой для всех или по паролю, тоже с платным аккаунтом.
Все это под ключ с установкой на хостинг СВЕБ.
Выбранный исполнитель
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