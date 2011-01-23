Сервис по загрузке ексель файлов и поиску фото.

Создать уникальный сервис по загрузке праис листов с нахождением для этих товаров картинок в интернете.

Вот краткое т.з.

Сервис предназначен для людей, которые занимаются закупками товаров. Им приходиться работать с «мертвыми» екселевскими фаилами где нет фото .

Смысл сервиса заключается в том что пользователь может загрузить свои праис лист в любом формате, сервис должен наити картинки к его фаилу. Далее предложить оплатить электронно или смс аккаунт. Далее:

1 выбор картинки -загружаются прямо в праис.

2- Либо клиент может заполнить праис в виде интернет магазина по типу корзины. Далее заказ отсылается к его поставщику/к нему по емейил.

3- Либо он сохраняет к себе с фото или/без.

Картинки можно искать с помощью яндекс/гугл картинок, также других сервисов. Также на саит доступ модератора, который сможет вручную проверять/менять картинки, если робот ошибется или не найдет фото.

Возможность для каждого поставщика самостоятельно заливать фаил, с выкладкой для всех или по паролю, тоже с платным аккаунтом.

Все это под ключ с установкой на хостинг СВЕБ.