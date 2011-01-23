WebAsyst Shop-script мелкие правки

1.При оформлении заказа на последнем шаге - подтверждения заказа, выдает ПРЕДЗАКАЗ

нужно исправить.

http://clip2net.com/s/JpvH

2.Когда на странице находится много товаров то появляется нумерация стр.

эта нумерация ноходится вверху страницы и внизу, нумерацию нужно поставить на белую подложку.

вверху http://clip2net.com/s/JpvY

внизу http://clip2net.com/s/Jpwi

3.Нужно увеличить размер боковых блоков по высоте и немного изменить текст на них.

http://clip2net.com/s/JpwV

ICQ 9979624