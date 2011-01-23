Обновление Joomla 1.0 до 1.5

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Здравствуйте,

После обновления Джумлы текст не читабельный.

Пример: èíöèè Èðàêà Íàäæàô,

Задача состоит в том чтобы корректно обновить Джумлу до 1.5, чтоб все нормально читалось.

Жду ваших предложений.

Joomla
14 лет назад
freezeman
Алексей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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