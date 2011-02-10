Загрузка файла exel на сайте и удаленная правка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок256 просмотров

Задание следующее.

Есть переодически меняющийся файл exel который необходимо загружать на хостинг.

Необходим веб инструмент или модуль для joomla в котором можно удаленно править этот файл,

а потом выгружать обратно в том же формате.

Более подробно опишу выбранному исполнителю.

Срок сдачи работы максимум до 10 февраля.

Урезан бюджет до 100 WMZ

Joomla
14 лет назад
EvgenySurin
Евгений 
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$80
7 дней
Замечательно выполнена поставленная задача. Все замечания выполнялись оперативно. Всегда на связи. Александр отличный исполнитель. Всем рекомендую.
Приятно сотрудничать! Оплата сразу! Хорошее ТЗ! Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Sashkis
33 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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