Загрузка файла exel на сайте и удаленная правка

Задание следующее.

Есть переодически меняющийся файл exel который необходимо загружать на хостинг.

Необходим веб инструмент или модуль для joomla в котором можно удаленно править этот файл,

а потом выгружать обратно в том же формате.

Более подробно опишу выбранному исполнителю.

Срок сдачи работы максимум до 10 февраля.

Урезан бюджет до 100 WMZ