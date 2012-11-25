Всем доброго времени суток! Требуется доработать проект на самописном фреймворке PHP 5.3 + MySql. Нужно сначала дописать сам фреймворк, затем запрограммировать сам проект. Интересуют исполнители на полный рабочий день со следующими знаниями: 1. PHP 5 ООП 2. MySql 5, ...