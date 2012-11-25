Всем привет! Ищу true php-программиста на задачу. // TODO: // 1. Разработка ABAC/RBAC контроля доступа к объектам // 2. Доступ пользователя к контроллерам и действиям (ACL) // Rules // 1. Разработка на фреймворке phalcon php // 2. ACL и ABAC/RBAC должны быть ...
PHP 7 ООП
MySql
HTML
XHTML
AJAX
JavaScript
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Имеется сервер на ubuntu с 2-мя сетевыми картами и разными провайдерами. Нужно сделать доступность сервера из вне с 2-х провайдеров с балансировкой каналов.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Что нужно: обзвон компаний, посещение заведений, e-mail переписка. Требования: - наличие опыта активных продаж (от 3 х лет); - активная жизненная позиция, желание развиваться и расти; - коммуникабельность. Более подробно ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить wordpress тему http://templatemonster.com/demo/41577.html на сайте http://onewomanday.ru инструкция по настройке прилагается к теме. Предлагайте сроки/стоимостьВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Для сайта jo-jo.ru требуется редизайн. Требуется сохранить идею (звезда, море, песок) и слоган: "твое место под солнцем". Так же в дизайн необходимо включить пользовательские блоги. Предлагайте сроки/цену.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется ведение 2-х групп в социальных сетях вконтакте, одноклассники. Важно вести тематику сообщества (женская аудитория от 18 лет) и набирать количество участников группы. Предлагайте ваши варианты и вознаграждение.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
1) Необходимо сделать кроссбраузерную валидную верстку для главное страницы страницы https://www.dropbox.com/s/brs8qsq5yscimk0/Supportakademy3.psd 2) Отрисовать второстепенны макеты по макету главной https://www.dropbox.com/s/brs8qsq5yscimk0/Supportakademy3.psd Более подробно в скайпе: lookspookHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется доработать дизайн проекта, все подробности при общении. Skype: lookspookДизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются 2-3 программиста для разработки проекта. Обязательные условия приема на проект: 1. PHP 5, ООП 2. Mysql 3. Контроль версий SVN 4. Минимальные знания верстки и JavaScript 5. Командный дух Преимуществом будет: 1. Знание *nix 2. Технический английский 3. Оптимизирование нагрузок Оставляйте ваши пожелания по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для решения постоянных задач клиентов требуется php программист на удаленной основе с почасовой оплатой. Минимальные требования к кандидату: - Опыт работы PHP программистом не менее 1 года - Object-oriented образ мышления - MySql, работа с нагрузками, оптимизация запросов - Опыт ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется верстка проекта, сейчас порядка 20 макетов, постепенно доделают еще 30. Подробности при переписке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется поднять ТИЦ и PR на проекте. Пишите сроки, ожидаемый результат и цены.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем доброго времени суток! Требуется доработать проект на самописном фреймворке PHP 5.3 + MySql. Нужно сначала дописать сам фреймворк, затем запрограммировать сам проект. Интересуют исполнители на полный рабочий день со следующими знаниями: 1. PHP 5 ООП 2. MySql 5, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требование: 1. Уверенное знание php5, ООП, mysql 2. Понимание принципов работы с высокими нагрузками 3. Знание контроля версий В предложениях пишите стоимость ваших услуг.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется программист на Symfony. Пишите в заявках пожелания по почасовой оплате и выполненные проекты на Symfony.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется команда для создания проекта для больных деток. Подробности по скайпу lookspook или icq 614573196Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо настроить систему непрерывной интеграции проектов, в схеме участвуют 3 программы: 1. SVN 2. Capistrano 3. Selenium Помимо настройки программ потребуется разработать ряд скриптов для простоты выкладки проектов на тестовые и внешние сервера, а так же скрипт для подготовки ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен программист, либо команда программистов, которые умеют разбираться в чужом коде для доработки социальной сети. Требования к кандидатам: 1. ООП программирование 2. Отличное знание БД MySql 3. Умение работать с SVN 3. 8-ми часовой рабочий день и доступность на период ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется продумать и создать веб-интерфейс для крупного проекта, подробности по icq: 614573196Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт12 лет назад