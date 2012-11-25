JobHub

Алексей JobHub

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание социальных сетей

PHP 7 ООП

MySql

HTML

XHTML

AJAX

JavaScript

PHPJavascriptMySQLHTMLAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lux4deus
Артем 
41 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработка авторизации и контроля доступа
Поработали, все отлично!
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Сделать доступ сервера по 2-м сетевым картам
Хороший заказчик. Рекомендую!
Очень оперативно! Советую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
anna-reklamavk
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$166
10 баллов
9 лет назад
Ведение групп
Спасибо за сотрудничество. Честный и адекватный заказчик. Своевременная оплата работы без задержек. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество! Все сделано на высшем уровне!
Ответный отзыв
dmitrirudenko
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка проекта
Четко поставленные цели, с оплатой никаких проблем. Рекомендую!
Очень приятно работать с профессионалами!
Ответный отзыв
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
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отличный заказчик
Быстро, качественно! Спасибо!
Ответный отзыв