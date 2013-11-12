Здравствуйте!

Меня зовут Михаил Кондрат. Основная моя специализация -WEB/UI/UX-дизайн, верстка.

В работе на первое место всегда ставлю качество, вне зависимости от размеров проекта. Ориентируюсь на современные тенденции в дизайне: минимализм, pixel-clear,flat-дизайн, адаптивные интерфейсы.

Предлагаю вашему вниманию краткое описание процесса работы:

1. Составление ТЗ(техническое задание).

Первый, и самый важный шаг: ТЗ - это документ, который определяет направление работ, а также помогает сэкономить

и Ваше, и мое время.

2. Определение цены и сроков работ.

На основе составленого ТЗ определяем время и цену.

Возможна почасовая оплата труда, по ставке 10$/час

3. Предоплата.

Обсуждаем с каждым заказчиком отдельно. Предпочитаю работать по предоплате 50% или через сервис "Безопасная

Сделка" http://www.weblancer.net/help/16.html

4. Выполнение работ.

Не работаю только по выходным.

5. Демонстрация превю и коррективы.

Каждый этап разработки дизайна демонстрируется заказчику.

6. Оплата.

При помощи Qiwi или Webmoney.

7. Передача исходника.

На выходе - файл формата .psd, где все слои подписаны и аккуратно отсортированы по папкам.

Если речь идет о разработке логотипа или баннера - то исходный файл соответствующего формата.

Портфолио

https://www.weblancer.net/users/Arch_gear/portfolio/

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