Arch_gear

Михаил Кондрат Arch_gear

 
31 годУкраина/Ивано-Франковск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Здравствуйте!

Меня зовут Михаил Кондрат. Основная моя специализация -WEB/UI/UX-дизайн, верстка.

В работе на первое место всегда ставлю качество, вне зависимости от размеров проекта. Ориентируюсь на современные тенденции в дизайне: минимализм, pixel-clear,flat-дизайн, адаптивные интерфейсы.

Предлагаю вашему вниманию краткое описание процесса работы:

1. Составление ТЗ(техническое задание).

Первый, и самый важный шаг: ТЗ - это документ, который определяет направление работ, а также помогает сэкономить

и Ваше, и мое время.

2. Определение цены и сроков работ.

На основе составленого ТЗ определяем время и цену.

Возможна почасовая оплата труда, по ставке 10$/час

3. Предоплата.

Обсуждаем с каждым заказчиком отдельно. Предпочитаю работать по предоплате 50% или через сервис "Безопасная

Сделка" http://www.weblancer.net/help/16.html

4. Выполнение работ.

Не работаю только по выходным.

5. Демонстрация превю и коррективы.

Каждый этап разработки дизайна демонстрируется заказчику.

6. Оплата.

При помощи Qiwi или Webmoney.

7. Передача исходника.

На выходе - файл формата .psd, где все слои подписаны и аккуратно отсортированы по папкам.

Если речь идет о разработке логотипа или баннера - то исходный файл соответствующего формата.

Портфолио

https://www.weblancer.net/users/Arch_gear/portfolio/

КОНТАКТЫ

Email

[email protected]

Телефон

+38 (097) 866-62-32

Skype

archgear

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Отзывы заказчиков
mrapoport
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$400
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта финансовых услуг
Отлично
Приятно было работать!
Ответный отзыв
Alexvolkooff
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Комплексная разработка дизайна сайта
Важнейшие качества хорошего спеца-дизайнера: 1. Иметь и наращивать опыт 2. Быть хорошим "художником" 3. Понимать "визабилити/юзабилити" Не менее важные качества: 1. Вежливость и приветливость 2. Постоянное присутствие в сети 3. Оперативная реакция на правки Всеми этими качествами обладает Михайл Благодарим и продолжаем сотрудничать
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи и оплата вовремя. Будем работать дальше!
Ответный отзыв
JobHub
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Требуется редизайн проекта
Отличный исполнитель! Задача выполнена на все 120%. Спасибо за сотрудничество!
Отличный заказчик - четкая постановка задачи и своевременная оплата!
Ответный отзыв
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Отличный специалист, рекомендую
Приятно сотрудничать - четкое ТЗ, оплата вовремя!
Ответный отзыв
rellikso
Шептуха 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн клона сайта
Задача перед Михаилом стояла довольно сложная - необходимо было проанализировать поведение пользователей на предыдущем проекте и провести последующий редизайн. Работа строилось от проработки прототипов каждой страницы, после чего уже отрисовывали дизайн. Был приятно удивлен мышлением Миши. Так как он не просто рисовал дизайн, а думал о взаимодействии пользователя с нашим интернет-магазином. И все это в кратчайшие сроки :) В общем, рекомендую, как ответственного виртуоза своего дела. Миша, спасибо :)
Остался очень довольный сотрудничеством с Максимом. Надеюсь будем работать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
8 отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
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