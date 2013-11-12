Здравствуйте!
Меня зовут Михаил Кондрат. Основная моя специализация -WEB/UI/UX-дизайн, верстка.
В работе на первое место всегда ставлю качество, вне зависимости от размеров проекта. Ориентируюсь на современные тенденции в дизайне: минимализм, pixel-clear,flat-дизайн, адаптивные интерфейсы.
Предлагаю вашему вниманию краткое описание процесса работы:
1. Составление ТЗ(техническое задание).
Первый, и самый важный шаг: ТЗ - это документ, который определяет направление работ, а также помогает сэкономить
и Ваше, и мое время.
2. Определение цены и сроков работ.
На основе составленого ТЗ определяем время и цену.
Возможна почасовая оплата труда, по ставке 10$/час
3. Предоплата.
Обсуждаем с каждым заказчиком отдельно. Предпочитаю работать по предоплате 50% или через сервис "Безопасная
Сделка" http://www.weblancer.net/help/16.html
4. Выполнение работ.
Не работаю только по выходным.
5. Демонстрация превю и коррективы.
Каждый этап разработки дизайна демонстрируется заказчику.
6. Оплата.
При помощи Qiwi или Webmoney.
7. Передача исходника.
На выходе - файл формата .psd, где все слои подписаны и аккуратно отсортированы по папкам.
Если речь идет о разработке логотипа или баннера - то исходный файл соответствующего формата.
Портфолио
https://www.weblancer.net/users/Arch_gear/portfolio/
КОНТАКТЫ
Телефон
+38 (097) 866-62-32
Skype
archgear
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