Требуется редизайн проекта

Требуется web дизайнер для разработки логотипа для интернет магазина и дизайна трёх типовых страниц: главной, раздел каталога и индивидуальной страницы товара.Нужен PSD макет, верстку будет делать разработчик сайта. Условия работы-после предоставления чернового варианта логотипа-оплата. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта jo-jo.ru требуется редизайн. Требуется сохранить идею (звезда, море, песок) и слоган: "твое место под солнцем". Так же в дизайн необходимо включить пользовательские блоги. Предлагайте сроки/цену.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Компании требуется разработка концепции корпоративного сайта на примере главной страницы. Деятельность компании: поиск медикаментов, организация склада, отправка покупателю, разработка сервисов для легкого отслеживания и обработки заказов клиента. Основные требования: 1) журнальный стиль страниц http://www.fima.lt/lt/#apie_mus (только там, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Данная страница открывается пользователю при совершении оплаты. Подобные страницы можно увидеть при совершении оплаты через платежные шлюзы, например Robokassa. На данный момент уже разработан вариант страницы, но мы стремимся к лучшему. Так же наша система работает ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо создать дизайн сайта для веб-студии. Приняли мы такое решение, т.к. ищём дизайнера на постоянную удаленную работу и планируем сменить дизайн сайта. Основное правило для дизайна - удобство. Т.е. чтобы в любой раздел сайта можно было ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать дизайн e-mail рассылки. Прилагаю архив с похожим дизайном, его надо переделать для сумок (адрес сайта с фотографиями сумок предоставлю исполнителю). В личку не писать !!! Все что хотите сказать пишите в проекте.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно сделать редизайн для увеличения конверсии сайта. Новая карточка должна гармонично вписываться в структуру существующего сайта. Срок 3 дня. Подробное ТЗ в приложении.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Тур агентство желает поздравить своих клиентов с Днем Туризма необходим соответствующий e-mail макет.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется разработать дизайн сайта-визитки юриста. Сайт будет состоять из 5-8 страниц. Это должен быть действительно яркий (необязательно в ярких красках) представительный дизайн, грамотно отрисованный.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад