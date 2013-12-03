Требуется редизайн проекта

Дизайн сайтовЗавершен38 заявок438 просмотров
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Для сайта jo-jo.ru требуется редизайн. Требуется сохранить идею (звезда, море, песок) и слоган: "твое место под солнцем". Так же в дизайн необходимо включить пользовательские блоги. Предлагайте сроки/цену.

10 лет назад
JobHub
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Arch_gear
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$500
10 дней
Отличный исполнитель! Задача выполнена на все 120%. Спасибо за сотрудничество!
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