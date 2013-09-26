Дизайн платежной страницы.

Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данная страница открывается пользователю при совершении оплаты. Подобные страницы можно увидеть при совершении оплаты через платежные шлюзы, например Robokassa.
На данный момент уже разработан вариант страницы, но мы стремимся к лучшему. Так же наша система работает с платежным фреймом, который можно использовать как источник мыслей.
Эти варианты можно посмотреть здесь http://demo-shop.platipotom.ru
Необходимые элементы на странице:
Информация о покупке (стоимость, название покупки, безпроцентный период в днях, срок возврата покупки в днях, процент по окончании безпроцентного периода в днях)
Авторизация через соц сеть (сейчас четыре кнопки соц. сетей возможно будет больше или меньше)
Ввод телефона
Ввод кода подтверждения 4 знака
Текст договора 1 (используется вместе с кодом, т.е. вводя код пользователь подтверждает согласие)
Текст договора 2 (показывается на последнем шаге после завершения оплаты), тут же нужно разместить кнопку "Вернуться в магазин".
Нужно предусмотреть место вывода ошибок
Описание шагов:
Авторизация
Ввод телефона (при условии, что пользователь использует сервис впервые, в противном случае он видит сразу код подтверждения)
Код подтверждения и текст договора 1
Сообщение об успехе и текст договора 2
Необходимо предоставить 3 варианта дизайна.
Для выбранной концепции нужно будет отрисовать каждый шаг совершения оплаты.
Вариант все элементы распологаются в круге (символизирующий наш логотип), который занимает всю площадь экрана.
Варинт с шагами (в стиле мастера)
На усмотрение дизайнера
Фирменный цвет оранжевый и серый. Дизайн должен быть в стиле минимализма.
Нужно сделать акцент на круг из логотипа, т.к. именно он является фирменным отличием.
С вас соблюдение сроков и наличие портфолио!
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