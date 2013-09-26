Ищем дизайнера сайтов

Необходимо создать дизайн сайта для веб-студии. Приняли мы такое решение, т.к. ищём дизайнера на постоянную удаленную работу и планируем сменить дизайн сайта. Основное правило для дизайна - удобство. Т.е. чтобы в любой раздел сайта можно было ...
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Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, высылайте портфолио своих работ мне на почту.
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