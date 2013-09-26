Ищем дизайнера сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок251 просмотр
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Веб-студии нужен креативный дизайнер, с опытом работы. В основном требуется дизайн для Landing page. За один макет одностраничника оплата составляет от 40$. Можем работать на регулярной основе. Оплата осуществляется на карту ПриватБанк. Если Вы заинтересованы, высылайте портфолио своих работ мне на почту.

10 лет назад
Leila19
Дария 
85 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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