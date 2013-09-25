Дизайн сайта под Android

Здравствуйте. Есть действующий сайт, со своим дизайном. Сайт планируется переделать под респонсив. Нужно перерисовать существующий дизайн под ключевые разрешения дисплея - от 360 и до 1280px. Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно быстро и качественно сделать дизайн под андроид... Сайт на движке JohnCMS!
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