Помощник веб дизайнера

Студии требуется веб-дизайнер для постоянной работы.

Обязанности.

- создание дизайн-макетов сайтов (PSD) - в большинстве своем внутренние страницы на основе главной в PSD;

- обработка графики

Требования.

- быть на связи в рабочее время (10.00 -19.00 по Мск)

- владение (Photoshop, CorelDraw и т.д.), желательно знание flash;

- умение работать по прототипу, понимать чего хочет заказчик и реализовывать это, используя свой творческий потенциал;

- опыт работы;

- наличие портфолио обязательно.

- предпочтение кандидатам с Беларуси

Ожидаем примеры работ с указанием желаемого уровня з/п