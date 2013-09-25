Помощник веб дизайнера

Студии требуется веб-дизайнер для постоянной работы. Обязанности. - создание дизайн-макетов сайтов (PSD); - создание логотипов (в векторе); Требования. - быть на связи в рабочее время (10.00 -19.00 по Мск) - владение (Photoshop, CorelDraw и т.д.), желательно знание flash; - умение работать по ...
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Студии требуется веб-дизайнер для постоянной работы.
Обязанности.
- создание дизайн-макетов сайтов (PSD) - в большинстве своем внутренние страницы на основе главной в PSD;
- обработка графики
Требования.
- быть на связи в рабочее время (10.00 -19.00 по Мск)
- владение (Photoshop, CorelDraw и т.д.), желательно знание flash;
- умение работать по прототипу, понимать чего хочет заказчик и реализовывать это, используя свой творческий потенциал;
- опыт работы;
- наличие портфолио обязательно.
- предпочтение кандидатам с Беларуси
Ожидаем примеры работ с указанием желаемого уровня з/п
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