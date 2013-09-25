Два шаблона для smartresponder

На основании предоставленного корпоративного identity (лого, цвета, стили, шрифты, графика) сделать два html 3.0 шаблона для почтовых рассылок (там где css по минимуму, активно используется тег table).

Если позволяют компетенции – то и интегрировать шаблон в smartresponder, сдать проект в виде тестовой рассылки.