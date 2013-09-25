Два шаблона для smartresponder

По макету необходимо создать дизайн для лендинга компании R16, занимающуюся продажей шин и дисков по всей России. Лендинг должен иметь лаконичный дизайн, читабельные, но красивые шрифты и иконки. Вот сайты, стиль которых мне подходит: http://dev.landingpage.bz/grand-wending/ http://www.protector5.ru/ http://brigadir-palych.ru/ http://dev.landingpage.bz/nanomoyka/ Срок изготовления - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На основании предоставленного корпоративного identity (лого, цвета, стили, шрифты, графика) сделать два html 3.0 шаблона для почтовых рассылок (там где css по минимуму, активно используется тег table).
Если позволяют компетенции – то и интегрировать шаблон в smartresponder, сдать проект в виде тестовой рассылки.
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