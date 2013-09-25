Два шаблона для smartresponder

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка75 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На основании предоставленного корпоративного identity (лого, цвета, стили, шрифты, графика) сделать два html 3.0 шаблона для почтовых рассылок (там где css по минимуму, активно используется тег table).

Если позволяют компетенции – то и интегрировать шаблон в smartresponder, сдать проект в виде тестовой рассылки.

10 лет назад
bnmg
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание дизайна для лендинга R16

    По макету необходимо создать дизайн для лендинга компании R16, занимающуюся продажей шин и дисков по всей России. Лендинг должен иметь лаконичный дизайн, читабельные, но красивые шрифты и иконки. Вот сайты, стиль которых мне подходит: http://dev.landingpage.bz/grand-wending/ http://www.protector5.ru/ http://brigadir-palych.ru/ http://dev.landingpage.bz/nanomoyka/ Срок изготовления - ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн группы в контакте

    Необходимо сделать дизайн группы, вики разметку. Тема - продажа вечерних нарядов, корсетов, белья премиум класса. Присылайте, пожалуйста цены и ссылки на портфолио. Заранее благодарю.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен крутой дизайнер в веб-студию по лендингам

    Мы стартуем новый проект - вебстудию. Специализация будет на лендингах - одностраничных сайтах В команде уже 3 человека, ищем крутых дизайнеров - для реализации крутых идей. У нас есть уже некоторое портфолио выполненых проектов, но пока нету собственного ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт для управляющей компании сети турагентств

    У существующего сайта (http://www.kuda-ugodno.ua) есть (помимо многих) существенный недостаток - в одном сайте и информация для туристов и информация для агентств. Принято решение отделения сайта B2B на отдельную площадку. Что требуется от исполнителя по работе: 1) Без ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Редизайн строительного сайта

    Необходимо выполнить разработку нового дизайна сайта http://rembud.dp.ua Главной страницы и одной второстепенной. Светлое, легкое и обязательно стильное оформление со вкусом. Предлагайте сроки и стоимость.

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга. Первый экран.

    Дизайн первого экрана для продающего сайта по разработке лендингов и продающих страниц. Если работа понравиться, то буду закажу остальной дизайн тоже у вас. Ищу человека с опытом дизайна продающих страниц с высокой конверсией для постоянного сотрудничества! Конверсия - ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макет для веб-студии

    Нужен готовый макет для веб-студии / рекламного агенства. Работу на заказ не предлагать, макет должен продаваться только в 1 руки. Оставляйте скрины макетов и ценники если у вас таковые имеются в продаже.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад