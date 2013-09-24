Дизайн лендинга. Первый экран.

Дизайн первого экрана для продающего сайта по разработке лендингов и продающих страниц.

Если работа понравиться, то буду закажу остальной дизайн тоже у вас.

Ищу человека с опытом дизайна продающих страниц с высокой конверсией для постоянного сотрудничества!

Конверсия - это главный показатель для таких сайтов.

Пожелания к стилю:

Минимализм

Плоский дизайн

Цвет - нежно голубой, серый, желтый. Возможны другие вместо серого и желтого

Срок 1-2 дня

Эскиз сайта в приложении.

Ссылка на портфолио обязательно