Есть проект, унего пару страниц, для которых нужен новый внешнии вид. Или общий дизайн привлекательный. По факту нужен новый вид проекту (дизайн+верстка) В архиве все приложенно + тз. Допускается сделать "всю работу" новый вид проекту по вашему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен готовый макет для веб-студии / рекламного агенства. Работу на заказ не предлагать, макет должен продаваться только в 1 руки. Оставляйте скрины макетов и ценники если у вас таковые имеются в продаже.
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен простой,но симпотичный дизайн для сайта по продажам семян трав(полевых) и зерновых(пшеница,ячмень,кукуруза). На сайте должны быть контакты,скачать прайс, о нас,наша продукция. Бюджет не большой,по срокам 2-3 дня.Завершен10 лет назад
Необходимо разработать дизайн для одностраничного сайта или lending page. Тематика сайта строительство. Просьба откликаться тех людей, которые уже делали подобные сайты. Важно указывать стоимость и сроки.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день , нужен человек который может сделать красивую , модную шапку для блога. (приветствуется интересные идеи) Пример работы : http://www.kissies.se/ , http://werun.se/desireenilsson/. Оплата через paypal.comДизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать карточку товара интернет-магазина детской одежды. Есть тз и пример в пдф. Исходники для доработки также имеются. Ничего сложного придумывать не нужно. В предложении скидывайте стоимость работы и сроки.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть несколько страниц сайта в псд. Необходимо сверстать и натянуть на ЦМС Симпла. Цена. Сроки.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Сайт-визитка СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА: - Главная страница. Должны находиться блоки: Спец . предложения. - О компании. Содержит информацию компании. - Акции. Содержит информацию о проводимых акциях - Услуги для физических лиц. Перечень услуг для физ. лиц. Со ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать лаконичный дизайн сайта в простом, деловом стиле. В цветовом оформлении придерживаемся цветов логотипа. Необходимо представить не меньше 3-х вариантов оформления, из которых мы выберем наиболее подходящий. Прототип сайта находится здесь: www.nskbiz.ru (он еще не ...Завершен10 лет назад