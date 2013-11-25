Разработать макет сайта-визитки

Задача заключается в следующем: - создать уникальный и интересный дизайн на сайт по тематике - строительство (http://ural-ing-group.ru/) - согласовать его со мной - после одобрения, установить его на сервер Нюансы: - цена договорная - предоплаты не будет (оплата только после ...