Дизайн главной страницы сайта и 2-х внутренних

# 1 — $ 300

Уважаемые, веблансеры!

Мы рады предложить Вам участие в очередном конкурсе на разработку дизайна сайта.

1.1. Тематика сайта: Информационный сайт центра китайского языка.

1.2. Цель создания сайта:

1.2.1. Создание единого информационного пространства для абитуриентов, студентов и педагогов центра.

1.2.2. Перенос старого сайта на систему управления CMS Joomla для более оперативного и простого управления.

1.2.3. Повышение имиджа центра.

В рамках настоящего конкурсного задания необходимо отрисовать:

- дизайн главной страницы сайта в соответствии с требованиями, изложенными в ТЗ;

- дизайн 2 (двух) внутренних страниц: текстовая страница и страница контактов.

Подробное ТЗ, эмблемы в формате CDR и макет главной страницы находятся во вложении.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».