Нужен редизайн автопортала

Необходимо сделать дизайн сайта. ТЗ есть. Суть сайта - одностраничный с 15 пунтками меню, при наведении которых появляется всплывающее большое окно, каждое окно будет типовым, но содержание и компановка текста разные. Нужна качественная работа и как ...