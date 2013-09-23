Требуется web дизайнер для создания приятного дизайна И интерфейса интернет форума www.forummb.ru Если у вас возникли какие-либо идеи после ознакомления, то можем Их обсудить + всякие примочки приветствуются. Можем пообщаться в скайпе перед началом работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужен легкий и чистый дизайн (+верстка) для клона вот этого сайта http://monitoringminecraft.ru в двух экземплярах. Указывайте сроки и цену.
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