Довести до ума дизайн

$200
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок183 просмотра
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тут корел. http://files.mail.ru/BBF9BDD6B2434D8483003E764F41D8ED

Нужно доработать, дизайнерскую идею предложить

200 wmz по факту, срок неделя.

10 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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