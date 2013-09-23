Необходимо сделать дизайн сайта. ТЗ есть.

Суть сайта - одностраничный с 15 пунтками меню, при наведении которых появляется всплывающее большое окно, каждое окно будет типовым, но содержание и компановка текста разные.

Нужна качественная работа и как всегда в короткие сроки - 4 дня. Готов внести предоплату 30% сегодня, остальное после выполнения.

От вас жду:

1. Цена

2. Срок

3. 2-3 примера работы (а не все портфолио)