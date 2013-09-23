Добрый день! Есть сайт на которых есть постоянные посещения и очень мало продаж! Товар востребованный, цена конкурента! Возможно сайт не нравятся либо не понятен покупателю! Нужно сделать сайт максимально удобным и понятным для клиента! Вот ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн сайта. ТЗ есть.
Суть сайта - одностраничный с 15 пунтками меню, при наведении которых появляется всплывающее большое окно, каждое окно будет типовым, но содержание и компановка текста разные.
Нужна качественная работа и как всегда в короткие сроки - 4 дня. Готов внести предоплату 30% сегодня, остальное после выполнения.
От вас жду:
1. Цена
2. Срок
3. 2-3 примера работы (а не все портфолио)
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