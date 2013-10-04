Дизайн Landing Page для выставки Digital October

$157
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нам необходимо сделать лендинг

На основе вот этого сайта - molodost.bz

В приложении структура сайта

В приложении дизайн плаката

Бюджет - 5000 wmr

10 лет назад
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dr_mammoth
Александр 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$150
4 дня
Качество работы очень хорошее! Можно посоветовать Александра, для тех кто делает Landing Page для себя. Так как именно качество - это самое главное преимущество которое должно быть вам необходимо. Так что обращайтесь к Александру - очень качественный дизайнер!
Спасибо Владимиру за интересный заказ, приятное общение и четкую оплату. Рекомендую как честного и ответственного заказчика.
  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн главной страницы сайта

    Разработать дизайн главной страницы сайта www.origroup.ru Дизайн должен коррелировать с наполнением сайта, например http://origroup.ru/nome-machinery Попытка номер 2. Во вложенном файле набросок. Пришлось нарисовать его самому, чтобы было проще понять, что мы хотим. Если будет нужен PSD ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн (обновить дизайн существующего сайта)

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Открываю проект по ре-дизайну действующего сайта. Условия: 1. Дизайн должен учитывать существующую структуру сайта и расположение блоков. 2. Дизайн должен быть сделан для лицевой страницы и всех внутренних страниц). 3. Должны быть сделаны новые иконки ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайнер

    $50

    На работу требуется дизайнер с опытом работы. Необходимо прорисовывать некоторые элементы сайта, которые верстаются. Исходники элементов есть. Задача увеличить их, так как мы расширяем размеры сайта. Следственно, если сейчас шапка сайта 1024, то ее нужно увеличить ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание дизайн-макета лэндинг пэйдж

    $250

    Нужен дизайнер для создания дизайн-макета лэндинг пэйдж (landing page) для сайта страхового брокера. Требования: - Сделать все согласно ТЗ - Красивое и аккуратное оформление - Все заголовки и кнопки сделать согласно юзабилити - Быть на связи в ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фоновое изображение

    Требуется нарисовать фоновое изображение, которое можно размножить для сайта http://hydrogencreatorru.153.com1.ru/shr1/index.php Схематично показано на прикрепленной картинке, но это очень условно, нужно сделать не слишком привлекающим внимание на прозрачном фоне Пример старого фона здесь: http://www.shr.su/component/content/article/1-shr.html ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отредактировать бланк письма

    Есть бланк для отправки писем компании в формате документа Word. В бланке логотип и контактные данные. Нужно подредактировать, чтобы смотрелось лучше, чем сейчас. Предложить 3 варианта. Бланк в приложении к заданию. Задание простое, срок 1 ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад